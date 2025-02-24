Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesinde emektar çalışanlara "Vefa" töreni

        Dicle Üniversitesinde çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan akademik ve idari personel için "Vefa Plaketi Takdim Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesinde emektar çalışanlara "Vefa" töreni
        ABONE OL

        Dicle Üniversitesinde çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan akademik ve idari personel için "Vefa Plaketi Takdim Töreni" düzenlendi.

        Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, yaptıkları tüm çalışmalarda insanı merkeze aldıklarını belirtti.

        Üniversitenin gelişimi için bugüne kadar emek veren akademisyen ve idari personele teşekkür eden Eronat, "Siz değerli hocalarımız ve personelimizi kutluyorum. 40 yıl, ömrün önemli bir bölümü. Büyük bir sadakatin ve adanmışlığın simgesi. Yalnızca meslek hayatınızda göstermiş olduğunuz üstün gayretlerle değil aynı zamanda yetiştirdiğiniz öğrenciler, destek olduğunuz akademik çalışmalar ve sağladığınız kurumsal katkılarla üniversitemizi bugünlere taşıyan temel yapı taşlarından biri oldunuz." dedi.

        "Bu süreçte sadece görevlerinizi yerine getirmekle kalmadınız aynı zamanda genç nesillere ilham verdiniz." diyen Eronat, şunları kaydetti:

        "Onlara yol gösterdiniz ve kurumsal kültürümüzün yaşatılmasını sağladınız. Sizlerin emeği ve gayreti olmadan bugün geldiğimiz noktaya ulaşmamız mümkün olmazdı. Üniversitemiz, ülkemizin ve bilim dünyasının en saygın kurumlarından biri haline gelmişse bunda en büyük paylardan biri sizlerin yıllar süren özverili çalışmasına aittir. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış, 40 yılını tamamlamış değerli hocalarımızı ve personelimizi tebrik ediyorum."

        Müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. Eronat ve DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, 40 yılını geride bırakan personele plaketlerini takdim etti.

        Programa, üniversitenin akademik ve idari personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocukla ilgili iddianame k...
        Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocukla ilgili iddianame k...
        Narin Güran cinayeti; 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
        Narin Güran cinayeti; 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
        İŞKUR desteğiyle Dicle Üniversitesinde 1201 öğrenciye istihdam fırsatı
        İŞKUR desteğiyle Dicle Üniversitesinde 1201 öğrenciye istihdam fırsatı
        Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaland...
        Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaland...
        Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig