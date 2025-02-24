Dicle Üniversitesinde emektar çalışanlara "Vefa" töreni

Dicle Üniversitesinde çalışma hayatında 40 yılı geride bırakan akademik ve idari personel için "Vefa Plaketi Takdim Töreni" düzenlendi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, yaptıkları tüm çalışmalarda insanı merkeze aldıklarını belirtti.

Üniversitenin gelişimi için bugüne kadar emek veren akademisyen ve idari personele teşekkür eden Eronat, "Siz değerli hocalarımız ve personelimizi kutluyorum. 40 yıl, ömrün önemli bir bölümü. Büyük bir sadakatin ve adanmışlığın simgesi. Yalnızca meslek hayatınızda göstermiş olduğunuz üstün gayretlerle değil aynı zamanda yetiştirdiğiniz öğrenciler, destek olduğunuz akademik çalışmalar ve sağladığınız kurumsal katkılarla üniversitemizi bugünlere taşıyan temel yapı taşlarından biri oldunuz." dedi.

"Bu süreçte sadece görevlerinizi yerine getirmekle kalmadınız aynı zamanda genç nesillere ilham verdiniz." diyen Eronat, şunları kaydetti:

"Onlara yol gösterdiniz ve kurumsal kültürümüzün yaşatılmasını sağladınız. Sizlerin emeği ve gayreti olmadan bugün geldiğimiz noktaya ulaşmamız mümkün olmazdı. Üniversitemiz, ülkemizin ve bilim dünyasının en saygın kurumlarından biri haline gelmişse bunda en büyük paylardan biri sizlerin yıllar süren özverili çalışmasına aittir. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış, 40 yılını tamamlamış değerli hocalarımızı ve personelimizi tebrik ediyorum."

Müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. Eronat ve DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, 40 yılını geride bırakan personele plaketlerini takdim etti.

Programa, üniversitenin akademik ve idari personeli de katıldı.