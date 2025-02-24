İŞKUR desteğiyle Dicle Üniversitesinde 1201 öğrenciye istihdam fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 1201 öğrenci, Dicle Üniversitesinde (DÜ) istihdam edilecek.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura programında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitelerinde öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra onları iş hayatına hazırlamak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve kurumsal sorumluluk bilinci edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Eronat, "İŞKUR'un destekleriyle yürütülen bu program, öğrencilerimize eğitim süreçleri boyunca hem gelir elde etme hem de çalışma hayatına dair tecrübe kazanma imkanı sunmaktadır." dedi.

Kura sürecinin şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğine işaret eden Eronat, şöyle konuştu:

"Programa katılan öğrencilerimiz adil bir yöntemle belirlenecektir. Üniversitemizin temel ilkelerinden biri olan fırsat eşitliği anlayışı doğrultusunda bu sürecin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz da programın üniversite öğrencilerine iş hayatına adım atmadan önce bilgi, beceri, çalışma disiplini ve öz güven kazandırmayı amaçlayan aktif bir "iş gücü uyum programı" olduğunu ifade etti.

İŞKUR'a kayıtlı üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı, onlara mesleki deneyim kazandırmayı ve öğrencilerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlerimiz ile üniversite ve iş hayatı arasında önemli bir köprü görevi göreceğini düşünmekteyim. Bu program, sadece bir istihdam projesi değil, aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir fırsatlar bütünüdür. Programa katılan öğrencilerimiz, hem pratik deneyim kazanma fırsatı bulacaklar hem de iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerileri, etkili iletişim, finansal okuryazarlık gibi iş hayatında hayat boyu kullanabilecekleri değerli eğitimler alacaklar."

Yılmaz, öğrencilerin günlük 1083 lira cep harçlığı ile maddi anlamda da desteklenmiş olacaklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz bir yandan akademik hayatlarını sürdürürken, bir yandan da haftada en fazla 3 gün, 22,5 saatlik çalışma süresiyle çeşitli alanlarda deneyim kazanarak kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacaklardır." şeklinde konuştu.