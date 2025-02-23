Stat:Diyarbakır
Hakemler:Melih Kurt, Serdar Soydan, Tuncay Ercan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 64 Batuhan Tur), Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Adekanye, Mehmet Yeşil (Dk. 71 Doğan Can Davas), Keita (Dk. 71 Fernando), Moreno (Dk. 77 Mert Miraç Altıntaş), Oktay Aydın, Poko (Dk. 71 Lourenço)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Muhammed Göktürk Gök (Dk. 67 Osman Katipoğlu), Furkan Söyler (Dk. 80 Murat Şamil Güler), Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 67 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Garip, Emircan Bayrakdar, Umut Tanış, Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu)
Goller: Dk. 14 Çekdar Orhan, Dk. 29 ve Dk. 37 Moreno, Dk. 47 Keita (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 54 Emircan Bayrakdar (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Uçar, Dk. 73 Fernando (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
DİYARBAKIR
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