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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Melih Kurt, Serdar Soydan, Tuncay Ercan

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 64 Batuhan Tur), Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Adekanye, Mehmet Yeşil (Dk. 71 Doğan Can Davas), Keita (Dk. 71 Fernando), Moreno (Dk. 77 Mert Miraç Altıntaş), Oktay Aydın, Poko (Dk. 71 Lourenço)

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Muhammed Göktürk Gök (Dk. 67 Osman Katipoğlu), Furkan Söyler (Dk. 80 Murat Şamil Güler), Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 67 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Garip, Emircan Bayrakdar, Umut Tanış, Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu)

        Goller: Dk. 14 Çekdar Orhan, Dk. 29 ve Dk. 37 Moreno, Dk. 47 Keita (Amed Sportif Faaliyetler)

        Kırmızı kart: Dk. 54 Emircan Bayrakdar (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Uçar, Dk. 73 Fernando (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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