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        Uludere'de iş makinesinin üzerine çığ düştü

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:30
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        Uludere'de iş makinesinin üzerine çığ düştü
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        ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör yaralı kurtuldu.

        Uludere ilçesi Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör M.Z.E. yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. M.Z.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş makinesinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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