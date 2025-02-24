Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı

Okan Yalabık, yeni sevgilisini tanıttı
Okan Yalabık, yeni sevgilisi İlke Beyaz'ı, adına uygun bir şekilde tanıttı. Yalabık, Beyaz ile aşk yaşadığını, karlar üzerinde çektirdiği bir videoyla gözler önüne serdi
Giriş: 24.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:13
Ünlü oyuncu Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı ile 4 yıl süren ilişkinin ardından 2022'de ayrıldı.
Okan Yabalık, yeni bir aşka başladı. Yalabık'ın yeni sevgilisi, iş kadını İlke Beyaz...
İlke Beyaz
Okan Yalabık, İlke Beyaz ile aşk yaşadığını, karlar üzerinde çektirdiği bir videoyla gözler önüne serdi.
Okan Yalabık
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