Türk futbol tarihinin en pahalı derbisi: Galatasaray-Fenerbahçe!
Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değerleri dudak uçuklatıyor... Öyle ki; futbolcu değerleri bakımından Türk futbol tarihinin en pahalı Galatasaray-Fenerbahçe maçı futbolseverleri bekliyor. İşte detaylar...
Türkiye, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam RAMS Park'ta oynanacak derbiye kilitlenirken, dev maç öncesi iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor...
İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro'yu buluyor; bu da yeni bir rekor anlamına geliyor...
EN PAHALI TAKIM G.SARAY
Kadrosundaki futbolcuların toplam değeri 277,23 milyon Euro olan Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Fenerbahçe ise 242 milyon Euro'luk kadro değeriyle ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile derbinin en değerlisi olacak.
23 milyon Euro'luk değeriyle en pahalı ikinci oyuncu ise yine sarı-kırmızılı takımdan Gabriel Sara...
Galatasaray'ın en değerli üçüncü ismi 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz olurken, milli futbolcuyu piyasa değeri 19 milyon Euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez takip ediyor.
FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİLERİ EN-NESYRI VE AMRABAT
Fenerbahçe'de ise Faslı yıldızlar Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat 22'şer milyon Euro ile takımın en değerli isimleri olarak öne çıkıyor.
En-Nesyri ve Amrabat'ı, 17'şer milyon Euro ile Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski takip ediyor.