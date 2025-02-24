Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.

Habertürk Giriş: 24.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:25 facebook

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