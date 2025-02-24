Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Dicle Elektrik, "Enerjin İşin Olsun Projesi" kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun regülasyonları çerçevesinde hizmet bölgesinde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şirket bünyesinde yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu yönüyle Güneydoğu'nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, hizmet verdiği bölgede istihdam oluşturmanın yanı sıra yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Şirketin, "Enerjin İşin Olsun Projesi" ile gençlere kariyer fırsatları sunduğu ve bölgedeki yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, Dicle Elektrik'in başarılı üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlayan projesi kapsamında Harran Üniversitesi ve Batman Üniversitesinden sonra Dicle Üniversitesi ile de protokol imzaladığı belirtildi.

Projenin başarılı üniversite öğrencilerine staj ve mezuniyet sonrasında ise iş imkanı sağlayarak enerji sektörünün yetişmiş insan gücü ihtiyacına katkı sunmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, DÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törende, Dicle Elektrik adına Endüstriyel İlişkiler Müdürü Betül Güneş ve DÜ adına Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yardımeden'in protokolü imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sektördeki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak adına başlattığımız projemizle başarılı öğrencilerin Dicle Elektrik'te staj yaparken teorik bilgilerini uygulamaya dökerek deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Bu süreç, kurumumuza ve öğrencilerimize çift yönlü fayda sağlayacak."