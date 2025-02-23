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        Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'da teknik direktör Servet Çetin, "Bugün 3 puan önemliydi. Artık Enesler Erokspor maçına daha rahat hazırlanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:14
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        Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'da teknik direktör Servet Çetin, "Bugün 3 puan önemliydi. Artık Enesler Erokspor maçına daha rahat hazırlanacağız." dedi.

        Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemin karşılaşmayı genel itibarıyla iyi yönettiğini fakat Fernando'nun gördüğü kartın ağır olduğunu ve futbolcusunun cezalı duruma düştüğünü söyledi.

        Elde ettikleri galibiyetin önemli olduğunu aktaran Çetin, şöyle konuştu:

        "Aslında golü erken bulduk, farkı biraz daha açabilirdik ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncu arkadaşlar bence ciddiyetten biraz koptu. Gerekli konuşmaları yapacağız. Rakibe saygımız sonsuz ama dediğim gibi birkaç gol daha bulup averaj anlamında iyi bir konuma gelebilirdik. Bugün 3 puan önemliydi. Artık Enesler Eroksspor maçına daha rahat hazırlanacağız."

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise takımlarına gösterdikleri ilgiden dolayı Amed Sportif Faaliyetler taraftarına teşekkür etti.

        Taraftarın kardeşlik ve dostluklarını bir daha gösterdiğini ifade eden Uçkun, şunları kaydetti:

        "Tecrübesizlikten kaynaklanan 4-0'lık bir sonuç var. Skorlar bu şekilde devam ediyor. İstemediğimiz skorlar. Saha içerisindeki oyunlar neticeye yansıyor. Bu da tecrübesizliğimizden kaynaklanıyor. Çocuklar ellerinden geldiği kadar, oyunu çirkinleştirmeden ligin sonuna kadar devam edecek. Önceki haftalarda söylediklerimizden herhangi bir farklılık ve değişiklik yok. Hepsine yine verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim."

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