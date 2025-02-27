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        Dicle Elektrik, Diyarbakır'da Akıllı Tarım İdeathonu finali düzenledi

        Dicle Elektrik bünyesinde yer aldığı Eksim Holding'in sosyal sorumluluk kampanyası "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kapsamında düzenlediği Akıllı Tarım İdeathonu'nun finali Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:40
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        Dicle Elektrik, Diyarbakır'da Akıllı Tarım İdeathonu finali düzenledi
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        Dicle Elektrik bünyesinde yer aldığı Eksim Holding'in sosyal sorumluluk kampanyası "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kapsamında düzenlediği Akıllı Tarım İdeathonu'nun finali Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

        Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirketin Diyarbakır'daki genel müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte, bölgedeki 6 ilde üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler, enerji ve su verimliliği, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında geliştirdikleri projeleri sunmak üzere jüri karşısına çıktı.

        İklim değişikliği ile su ve enerji başta olmak üzere doğal kaynakların israfına karşı akıllı tarım teknolojilerini merkeze alan fikirlerin yarıştığı programda, üreticilere yenilikçi uygulamalar sunuldu.

        Program, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin video mesajıyla başladı.

        Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, programda yaptığı konuşmada, Dicle Elektrik olarak kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal ve çevresel sorunlara çözüm arayışında olduklarını belirtti.

        Su ve enerji verimliliğinin, yalnızca tarım sektörü için değil tüm insanlık için kritik bir önceliğe dönüştüğünü kaydeden Arvas, "Tarım, ülkemizin bereketli topraklarında bir ekonomik faaliyetten daha fazlasını, kültürel mirasımızı ve yaşam biçimimizin temelini ifade ediyor. Ancak günümüzde, özellikle bölgemizde gerçekleşen geleneksel tarım uygulamaları, modern teknikler ve teknolojik altyapıya geçiş konusunda yetersiz kalmış görünüyor. Tarımda, su ve enerji kaynaklarımız israf edilirken her geçen yıl kuraklık artışına şahit oluyoruz. Dicle Elektrik olarak tarımsal üretimin geleceğiyle ilgili kaygı duyuyor ve sorumlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dicle Elektrik olarak hizmet verdikleri bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini anlatan Arvas, bu ihtiyaçlara cevap veren tüm projeleri desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

        Arvas, şunları kaydetti:

        "Her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de yenilik, gençlerin sürece katılımıyla mümkün. Bu coğrafyanın birikimli ve cesur gençlerinin, geliştirdikleri fikirlerle tarımsal uygulamalarda dijital dönüşümü hızlandıracak ve bölgemizin kendine has ihtiyaçlarıyla uyumlu teknolojiler ortaya koyacağına gönülden inanıyorum."

        Akıllı Tarım Ideathonu'na toplam 103 öğrenci tarımda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve yenilikçi teknolojiler konusunda projelerini geliştirmek için başvuruda bulundu. Başvuru kriterlerini karşılayarak ön değerlendirme jürisinden yüksek puan alan 9 takım ise çevrim içi eğitimler ve mentorlük desteğiyle projelerini olgunlaştırma fırsatı buldu.

        Yarışmada, Harran Üniversitesinden GreeNova takımı, geliştirdiği "Akıllı Sera Sistemi" ile birincilik, Mardin Artuklu Üniversitesinden Yeşilin Gücü adlı takım "Alg Atıklarının Biyoenerji ve Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi Projesi"yle ikincilik, Harran Üniversitesinden Teknofarm ekibi "Dijital Tarım Pazaryeri" ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

        Kazanan takımlara toplam 225 bin lira ödül verildi.

        Ödül töreninin ardından düzenlenen tohum ekim etkinliğinde, program esnasında dağıtılan tohumlu yaka kartları doğayla buluşturularak çevre bilinci ve sürdürülebilirlik mesajı güçlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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