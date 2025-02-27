Dicle Elektrik, Diyarbakır'da Akıllı Tarım İdeathonu finali düzenledi

Dicle Elektrik bünyesinde yer aldığı Eksim Holding'in sosyal sorumluluk kampanyası "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kapsamında düzenlediği Akıllı Tarım İdeathonu'nun finali Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirketin Diyarbakır'daki genel müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte, bölgedeki 6 ilde üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler, enerji ve su verimliliği, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında geliştirdikleri projeleri sunmak üzere jüri karşısına çıktı.

İklim değişikliği ile su ve enerji başta olmak üzere doğal kaynakların israfına karşı akıllı tarım teknolojilerini merkeze alan fikirlerin yarıştığı programda, üreticilere yenilikçi uygulamalar sunuldu.

Program, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin video mesajıyla başladı.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, programda yaptığı konuşmada, Dicle Elektrik olarak kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal ve çevresel sorunlara çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Su ve enerji verimliliğinin, yalnızca tarım sektörü için değil tüm insanlık için kritik bir önceliğe dönüştüğünü kaydeden Arvas, "Tarım, ülkemizin bereketli topraklarında bir ekonomik faaliyetten daha fazlasını, kültürel mirasımızı ve yaşam biçimimizin temelini ifade ediyor. Ancak günümüzde, özellikle bölgemizde gerçekleşen geleneksel tarım uygulamaları, modern teknikler ve teknolojik altyapıya geçiş konusunda yetersiz kalmış görünüyor. Tarımda, su ve enerji kaynaklarımız israf edilirken her geçen yıl kuraklık artışına şahit oluyoruz. Dicle Elektrik olarak tarımsal üretimin geleceğiyle ilgili kaygı duyuyor ve sorumlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik olarak hizmet verdikleri bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini anlatan Arvas, bu ihtiyaçlara cevap veren tüm projeleri desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Arvas, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de yenilik, gençlerin sürece katılımıyla mümkün. Bu coğrafyanın birikimli ve cesur gençlerinin, geliştirdikleri fikirlerle tarımsal uygulamalarda dijital dönüşümü hızlandıracak ve bölgemizin kendine has ihtiyaçlarıyla uyumlu teknolojiler ortaya koyacağına gönülden inanıyorum."