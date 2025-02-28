Dicle Elektrik'ten borcunu ödemeyen abonelere uyarı

Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğinin kesileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bölgede 22 milyar kWh'yi bulan yıllık elektrik tüketiminin önemli kısmının tarımsal sulamada kullanıldığı, bu abone grubuna ait borç yükünün sürdürülemez boyutlara ulaştığı belirtildi.

Sağlanan ödeme kolaylıklarına rağmen bazı abonelerin, borcunu ödememekte ısrarcı davranarak yüksek elektrik tüketimine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu durumun faturasını düzenli ödeyen aboneleri mağdur ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik faturasını ödememeyi bir alışkanlık haline getiren ve kaçak kullananların, enerji bağlantıları elektrik verilemeyecek şekilde demonte edilecektir. Diğer taraftan zamanında ödeme yapan abonelerimizin mağduriyet yaşamamaları için jeneratör başta olmak üzere elimizden gelen tüm imkanlar sağlanacaktır. Şirket, borcunu zamanında ödeyen abonelerin hakkını korumakla mükelleftir. Bu doğrultuda borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmiş tarımsal sulama abonelerimize, elektrik veremeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Kontrolsüz ve aşırı tarımsal sulama, yer altı su kaynaklarının tükenmesine, toprağın çoraklaşmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açmaktadır. Doğal dengeyi tehdit eden bu tür bilinçsiz tarım uygulamaları, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de riske atmaktadır. Dicle Elektrik olarak kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli bir enerji dağıtım hizmeti sağlamak için çalışmalarımıza özveri ile devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."