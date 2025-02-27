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        Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardığı anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 9'uncu sınıf öğrencisi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:25
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        Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardığı anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 9’uncu sınıf öğrencisi B.P., öğretmen Mehmet Salih Çelik tarafından ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 9 Şubat’ta Hani ilçesi Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede 9’uncu sınıf öğrencisi B.P.'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Okulda öğretmen olarak görev yapan Mehmet Salih Çelik, öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark edince, Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Yapılan müdahalenin ardından B.P.’nin rahat nefes aldığı görüldü.

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