Mezopotamya'nın motifleri tarihi mekanlarda düzenlenen defilelerle tanıtıldı

AZİZ ASLAN / HALİL İBRAHİM SİNCAR - Diyarbakır'da ürettiği gelinliklerin satışını yapan firma, Mezopotamya'nın motiflerinden oluşan yeni koleksiyonunu tarihi Zerzevan Kalesi ve Dara Antik Kenti'nde defile düzenleyerek sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yer alan Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da gelinlik üreten ve satışını yapan firma da Mezopotamya'nın motiflerinden oluşan yeni koleksiyonunu Zerzevan Kalesi ve Dara Antik Kenti'nde tanıttı.

Yerli ve yabancı modellerle sergilenen gelinlik, yöresel ve yaban otundan yapılan tasarımlar, tarihi yapılara renk kattı.

- "Mezopotamya bölgesinde böyle bir çalışmada bulunmak onur verici"

Firma sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, sektörde bulunduğu 15'inci yılına özel tarihi mekanların tanıtımı için böyle bir çalışma yapmak istediğini söyledi.

Tarihi yerlerde yaban otundan yaptıkları tasarımları sergilediklerini kaydeden Kaymak, etkinlikle tarihi yerleri modayla buluşturduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde daha önce de birçok çalışma sergilediğini ifade eden Kaymak, şöyle konuştu:

"İlk kez Zerzevan Kalesi'ne geldik. Mezopotamya bölgesinde böyle bir çalışmada bulunmak onur verici. Kapsamlı çalışmayı Rusya ile Ukrayna'dan gelen ve yerli modeller ile Zerzevan Kalesi ve Dara Antik Kenti'nde sergiliyoruz. Çok güzel çekimlerimiz olacak. Mezopotamya'nın motiflerini tarihle buluşturup dünyaya sunmayı amaçlıyoruz. Böyle bir girişimde bulunduğumuz için çok mutluyuz."

- "Tanıtımda ve defilede yer aldığım için çok mutluyum"

Ukraynalı manken Oksana Kuznetsova ise Mezopotamya bölgesinde Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi mekanda yöresel motifleri sergilemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Diyarbakır'ı ve Mardin'i tanıtmaktan büyük keyif aldığını aktaran Kuznetsova, "Her defile ve organizasyon farklı heyecan yaratıyor. 3 bin yıllık tarihi mekanın farklı motifle birleşmesini ilk kez yaşıyoruz. Bize heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.