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        Narin Güran cinayeti; 3'ü çocuk 15 sanığın dava dosyaları birleştirildi

        DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyaların birleştirilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:55
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        Narin Güran cinayeti; 3'ü çocuk 15 sanığın dava dosyaları birleştirildi
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        DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyaların birleştirilmesine karar verildi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık’taki davanın ikinci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        2 AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 'Suçluyu kayırma'dan ceza istenen 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi.

        İLK DURUŞMA 14 NİSAN'DA

        Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nin tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi değerlendirildi. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi, dava dosyalarının birleştirilmesine karar verdi. Kararda, "Yapılan incelemede, mahkemenize ait 2025/84 esas sayılı dosya ile mahkememizin 2025/112 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından birleştirmeye muvafakat verilmiştir" denildi.

        3'ü çocuk, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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