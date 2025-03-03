Diyarbakır'da kaybolan 24 yaşındaki genç aranıyor
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki genç için arama çalışması yürütülüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki genç için arama çalışması yürütülüyor.
Kırsal Kazancı Mahallesi'ne bağlı Aydınlar mezrasındaki evinden Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den bir daha haber alamayan yakınları, önceki gün Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.
Yüksel'in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı.
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