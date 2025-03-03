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        Diyarbakır'da kaybolan 24 yaşındaki genç aranıyor

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki genç için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:23
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        Diyarbakır'da kaybolan 24 yaşındaki genç aranıyor
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki genç için arama çalışması yürütülüyor.

        Kırsal Kazancı Mahallesi'ne bağlı Aydınlar mezrasındaki evinden Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den bir daha haber alamayan yakınları, önceki gün Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

        Yüksel'in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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