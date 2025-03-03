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        Diyarbakır'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:59
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        Diyarbakır'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sürüyor.

        İlçede düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan M.Ö. yakalandı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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