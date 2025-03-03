Diyarbakır'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sürüyor.
İlçede düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan M.Ö. yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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