Diyarbakır'da ağzı ve ayakları bağlanan köpek hayvansever genç sayesinde kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde parkta, ağzı, boynu ve ayakları bağlanmış köpek, hayvansever bir gencin durumu fark etmesiyle kurtarıldı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mervan Turfan, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle "Lili" isimli köpeğini gezdirmeye çıkardı.

Evlerinin yakınında bulunan parkta hareketsiz bir köpek olduğunu gören Turfan, köpeğin yanına yaklaştığında ağzının, boynunun ve ayaklarının bağlanmış olduğunu fark etti.

Bölgedeki polislerin de yardımıyla, ağzına, boynuna ve ayaklarına bağlanan ipleri kesen Turfan köpeğin rahat nefes almasını sağladı.

Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Turfan, AA muhabirine, karanlık olduğu için parkta gördüğü köpeğin neden hareketsiz olduğunu anlayamadığını söyledi.

Kontrol ettiğinde köpeğin ağzının, boynunun ve ayaklarının bağlı olduğunu gördüğünü anlatan Turfan, "Çevredeki evlerden bıçak ve jilet aldık. Polis memurları da geldi. Onların da yardımıyla ipleri çözdük. Ağzını ilk açtığımızda hayvan çektiği ağrıdan dolayı tepki veremedi. Boynundaki ve diğer ipleri kestiğimizde izler vardı, darbedilmişti." dedi.

Evinde bir kedi ve bir köpek beslediğini anlatan Turfan, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. İnsanlardan hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.