Diyarbakır'da 180 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 180 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 180 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Birlik Mahallesi'nde "Şehit Uzman Jandarma 1 Kademeli Çavuş Yüksel Bayar Narko-Terör Operasyonları" düzenlendi.
Operasyonlarda, 177 kilogram toz ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
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