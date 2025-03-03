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        Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:18
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        Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, mesleki yeterlilik niteliğindeki SRC belgesini almak için bazı adayların rüşvet karşılığı sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağlayan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 36 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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