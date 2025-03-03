Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

        DİYARBAKIR'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında meydana geldi. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

        Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır merkezli 4 ilde sınavlarda usulsüzlük yapanlara operasyon; 26 tu...
        Diyarbakır merkezli 4 ilde sınavlarda usulsüzlük yapanlara operasyon; 26 tu...
        Diyarbakır'da 180 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 180 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da ağzı ve ayakları bağlanan köpek hayvansever genç sayesinde ku...
        Diyarbakır'da ağzı ve ayakları bağlanan köpek hayvansever genç sayesinde ku...
        Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor