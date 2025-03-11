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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:38
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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kırsal Dikyol Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı.

        Gözaltına alınan toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kırsal Dikyol Mahallesi'nde 8 Mart'ta husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. yaralanmış, 2 kişi yakalanmıştı. Jandarma ekiplerince 9 Mart'ta 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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