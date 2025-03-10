Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesinde önceki akşam düzenlenen, Mervenur Yararlık'ın (22) öldüğü, Serhat K'nin (21) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonda dün yakalanan Bülent A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Olası kastla öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 150'den faz...
        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 150'den faz...
        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar
        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar
        Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavu...
        Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavu...
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, Batman'da öldürülmüş halde bulunan Me...
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, Batman'da öldürülmüş halde bulunan Me...
        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...