Çermik'te sarılık hastası çocuklar fototerapi ile sağlığına kavuşuyor

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesinde hizmet veren tünel fototerapi cihazı ile sarılık tanısı konulan bebekler sağlıklarına kavuşuyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, yenidoğan bölümünde hizmete sunulan "Tünel Fototerapi Cihazı" ile sarılık teşhisi konulan bebeklerin, tek yönlü fototerapi cihazlarına göre daha kısa sürede tedavi edildiği, cihazın 360 derece etkisi sayesinde yüksek yoğunluklu fototerapi sağlanarak kan değişimi yapılan bebeklerin hastanede yatış süresinde azalma görüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çermik Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kurtuluş Kaya, halk arasında sarılık olarak bilinen hastalığın tedavisinde fototerapi cihazları kullanıldığını belirtti.

Kaya, "Bu cihazların en gelişmiş seviyede olanları da vücudun her yerine eşit mavi ışık ulaştırarak indirekt bilirubin seviyesini (sarılığı) en hızlı şekilde düşüren tünel fototerapi cihazıdır. Son teknoloji cihazlarımızın olduğu hastanemiz bünyesinde iki tünel fototerapi cihazı bulunmaktadır. 2024 yılının temmuz ayından itibaren 110 bebeğimiz sarılık nedeniyle çocuk kliniğimizde yatarak tedavi gördü ve sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu." ifadelerini kullandı.