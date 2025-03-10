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        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hayata geçirilen projeyle kırsal mahalleleri gezen kadınlar, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:27
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        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hayata geçirilen projeyle kırsal mahalleleri gezen kadınlar, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi üzerine Bağlar Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Erken Yaş Gebeliklerin Önlenmesi Projesi" kapsamında Kaymakam İsmail Pendik tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 7 kişilik ekip oluşturuldu.

        Aralarında çocuk yaşta evlendirilen kadınların da bulunduğu ekip, "Güçlü kadın güçlü aile" parolasıyla kırsaldaki mahallelere ulaşarak, hane ziyaretleriyle erken yaşta evliliklerin ve gebeliklerin önlenmesi için bilgilendirme faaliyeti yürütüyor, broşür dağıtıyor.

        Ekibin bir adresi de Karacadağ eteklerinde bulunan, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırkkoyun Mahallesi oldu.

        Köy muhtarıyla görüşüp mahalledeki evleri ziyaret eden kadınlar, ailelere erken yaşta evlendirildikleri için karşılaştıkları zorlukları anlattı, çocuk yaşta evliliğin ve hamileliğin neden olduğu sağlık problemleri, psikolojik sorunlar ve travmalarla ilgi bilgi verdi, kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

        - "Aile yılında çalınmadık kapı bırakmayacağız"

        Projenin koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, amaçlarının kadınları ve kızları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

        Çetin, kar kış demeden bu projeyi yürüttüklerini ifade ederek, ne kadar çok kişiye ulaşabilirlerse projenin o kadar başarı sağlayacağını belirtti.

        "Bir kız çocuğu 15 yaşında evlendiği zaman başına gelebilecekleri anlatıyoruz. Bir kişiye de dokunursak ne ala diyoruz. Bunun için de neler yaşadığımızı anlatıyoruz. Çocuk gelin olduklarında nasıl bir anne olacaklarını, o çocuğu doğurmalarının beraberinde getireceği hastalıkları, psikolojik sorunları anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Çetin, bugüne kadar 5 mahalledeki bilgilendirme çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

        Geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu anlatan Çetin, kapı kapı gezmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

        Çetin, "Aile yılında çalınmadık kapı bırakmayacağız. Güçlü kadınlarımızı ve kızlarımızı, güçlü bir geleceğe hazırlayacağız." dedi.

        - "15 yaşında çocuk sahibi olmak çok zor bir şey"

        14 yaşında gelin, 15 yaşında da anne olan 38 yaşındaki Pınar Uslu da projeyi ilk duyduğunda kendi hikayelerini anlatacakları için çok heyecanlandığını ve bu çalışmada yer almak istediğini söyledi.

        Uslu, çalışma kapsamında kırsal mahalleleri gezerek yaşadıkları zorlukları insanlarla paylaştıklarını anlatarak, "3 çocuk annesiyim. 15 yaşında çocuk sahibi olmak çok zor bir şey. Çocuklarla oynamam gerekirken evlenmek, çocuk sahibi olmak çok zor bir şey. Biz yaşadık, başka çocuklar yaşamasın diye kapı kapı dolaşıyoruz. Broşürlerimizi dağıtıyoruz." diye konuştu.

        Çocuk yaşta evlendirilen 30 yaşındaki Dilan Akay da annesinin de 15 yaşında evlendirildiğini anlattı.

        Akay, erken yaşta evlendirilmenin zorluklarını yaşadıklarını, "başka çocuklar yaşamasın" diye de mücadele yürüttüklerini kaydetti.

        - "Projenin mahallemizde de uygulanması bizi mutlu etti"

        Kırkkoyun Mahallesi Muhtarı Mehmet Halil Pirinç de bölgede çocuk yaşta evliliklerin sürdüğünü belirtti.

        Pirinç, annesinin de 16 yaşında evlendirildiğini, 17 yaşındayken kendisine hamile kaldığını anlatarak, "Dolayısıyla böyle bir projenin mahallemizde de uygulanması bizi çok mutlu etti. Çocuk gelinlerin ve ailelerinin hayatını etkileyen sosyal, ruhsal, ekonomik her türlü problemi gördük, yaşadık. Birçoğuna da vakıf olduk, dışarıdan duyduk. Bu nedenlerle bu projede yer almaktan büyük onur duyduk." diye konuştu.

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