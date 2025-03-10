Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hayata geçirilen projeyle kırsal mahalleleri gezen kadınlar, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi üzerine Bağlar Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Erken Yaş Gebeliklerin Önlenmesi Projesi" kapsamında Kaymakam İsmail Pendik tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 7 kişilik ekip oluşturuldu.

Aralarında çocuk yaşta evlendirilen kadınların da bulunduğu ekip, "Güçlü kadın güçlü aile" parolasıyla kırsaldaki mahallelere ulaşarak, hane ziyaretleriyle erken yaşta evliliklerin ve gebeliklerin önlenmesi için bilgilendirme faaliyeti yürütüyor, broşür dağıtıyor.

Ekibin bir adresi de Karacadağ eteklerinde bulunan, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırkkoyun Mahallesi oldu.

Köy muhtarıyla görüşüp mahalledeki evleri ziyaret eden kadınlar, ailelere erken yaşta evlendirildikleri için karşılaştıkları zorlukları anlattı, çocuk yaşta evliliğin ve hamileliğin neden olduğu sağlık problemleri, psikolojik sorunlar ve travmalarla ilgi bilgi verdi, kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

- "Aile yılında çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Projenin koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, amaçlarının kadınları ve kızları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Çetin, kar kış demeden bu projeyi yürüttüklerini ifade ederek, ne kadar çok kişiye ulaşabilirlerse projenin o kadar başarı sağlayacağını belirtti.

"Bir kız çocuğu 15 yaşında evlendiği zaman başına gelebilecekleri anlatıyoruz. Bir kişiye de dokunursak ne ala diyoruz. Bunun için de neler yaşadığımızı anlatıyoruz. Çocuk gelin olduklarında nasıl bir anne olacaklarını, o çocuğu doğurmalarının beraberinde getireceği hastalıkları, psikolojik sorunları anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Çetin, bugüne kadar 5 mahalledeki bilgilendirme çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu anlatan Çetin, kapı kapı gezmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.