Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 150'den fazla şüpheli gözaltında

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan, bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan şüphelilere yönelik operasyonda, 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bismil ilçesindeki Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı yaptıran ve bu yolla devletten destek alanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin söz konusu tarihlerde devletten 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 10 milyon TL'sini rüşvet olarak verdikleri ortaya çıktı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Diyarbakır, Mardin, Batman, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 150'nin üzerinde şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüyle kullanma' suçları yöneltilirken; gözaltına alınan kişiler Diyarbakır'a getirildi.

Soruşturma sürüyor.