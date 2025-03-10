Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 150'den fazla şüpheli gözaltında

        DİYARBAKIR merkezli 6 ilde Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan, bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan şüphelilere yönelik operasyonda, 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 150'den fazla şüpheli gözaltında
        ABONE OL

        DİYARBAKIR merkezli 6 ilde Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan, bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan şüphelilere yönelik operasyonda, 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bismil ilçesindeki Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı yaptıran ve bu yolla devletten destek alanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin söz konusu tarihlerde devletten 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 10 milyon TL'sini rüşvet olarak verdikleri ortaya çıktı.

        KAMU GÖREVLİLERİ DE GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Diyarbakır, Mardin, Batman, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 150'nin üzerinde şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüyle kullanma' suçları yöneltilirken; gözaltına alınan kişiler Diyarbakır'a getirildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve

        Benzer Haberler

        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar
        Erken yaşta evliliklere karşı bilgilendirmek için kapı kapı geziyorlar
        Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavu...
        Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavu...
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, Batman'da öldürülmüş halde bulunan Me...
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, Batman'da öldürülmüş halde bulunan Me...
        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...
        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; saldırgan yakalandı (3)
        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; saldırgan yakalandı (3)