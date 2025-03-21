Çevre bilincini geliştirmek için hem atık topluyor hem fidan dikiyorlar
BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da lise öğrencilerinin okulda uyguladıkları projeyle hem atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor hem de fidanlar toprakla buluşuyor.
BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da lise öğrencilerinin okulda uyguladıkları projeyle hem atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor hem de fidanlar toprakla buluşuyor.
Merkez Bağlar ilçesindeki Nene Hatun Anadolu Lisesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin önerisi üzerine "Geri Dönüşümle Geleceğe Can Suyu Ver Projesi" hayata geçirildi.
Bu kapsamda öğrenciler "sıfır atık" temasıyla sınıf sınıf gezerek kullanılmış kağıtları, pilleri, pet ve cam şişeleri toplayıp geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor.
Çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan öğrenciler, atıkları toplamakla kalmıyor Kent Ormanı'nda da fidan dikimi yapıyor.
Proje çerçevesinde, katılımı artırmak için en çok dönüşüm malzemesi toplayan sınıfa "haftanın sınıfı" belgesi ve çeşitli hediyeler veriliyor.
Doğaya katkı sunmak için ilk etapta 40 fidanı toprakla buluşturan öğrenciler atık toplama ve fidan dikimini sürdürüyor.
- "Hedefimiz temiz bir dünya"
Okul müdürü Enver Çelikten, AA muhabirine, okulda uyguladıkları projeyle birçok geri dönüşüm faaliyeti yürütüldüğünü söyledi.
Bunlardan en önemlisinin öğrencilerin topladıkları pil, kağıt, metal gibi atıkları geri dönüşüme kazandırmak olduğunu ifade eden Çelikten, "Öğrencilerimiz, 'Geri dönüşümü yaparken tükettiğimiz ve geri dönüşüme kazandırdığımız kağıtların yerine fidan dikmeliyiz. Çevre bilinci oluşturmalıyız. Geleceğe güzel bir yatırım yapmalıyız.' diye çok güzel bir fikir sundu. Bu fikir çok hoşumuza gitti. Onlarla birlikte bu etkinliği yaptık." dedi.
Ana hedeflerinin bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu anlatan Çelikten, uzak yolları aşmak nasıl bir adımla başlıyorsa çevre bilincinin de kağıtları çöpe atmamakla başladığına inandıklarını belirtti.
Çelikten, "Bunu öğrencilerimize de öğrettiğimizde geleceğe mutlu bir dünya bırakmış olacağız. Hedefimiz temiz bir dünya. Bu çalışmayı sürdürüp yıllık ortalama 100 fidan dikmeyi hedefliyoruz. Bir öğrenci mezun olana kadar bir fidan dikmeli diyoruz. Çocuklar çok mutlu. İlk defa fidan diken öğrencilerimiz var. Önceden çöp kutularımız doluydu ve sınıflarımız kirleniyordu. Bu projeye başladıktan sonra sınıflarımız tertemiz. Çocuklar, atıklarını çöpe atmıyorlar. Temiz bir okulla başladık. Bunu önce ülkemize sonra dünyaya yaymak istiyoruz." diye konuştu.
- "Bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kurtarmış oluyoruz"
Öğrencilerden Asmin Korkmaz da çevreyi korumak için projeye katıldığını söyledi.
Korkmaz, "Her hafta kağıt ve cam gibi atıkları topluyoruz. Kendim bilinçlendim. Büyüklerimin ve çevremin bilinçlenmesi konusunda da onları teşvik etmeye çalışıyorum. İlk defa arkadaşlarımla fidan diktim ve çok güzeldi." dedi.
İdil Kartal da dönüşüm malzemelerinin çöp olmadığını, hayatı kurtaracak aşamaya gelebileceği konusunda herkesi bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Geri dönüşüm doğamızı korumak için atılan en büyük adımlardan biri. Bir ton kağıdı geri dönüştürerek aslında 17 ağacı kurtarmış oluyoruz. Bu da çevremize ve kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden." ifadelerini kullandı.
Muhammed Enes İnci de sıfır atık konusunda projeler uygulanmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sınıfımızdan, okulumuzdan başlayarak ayrıştırılabilir malzemeleri çöp kutularına değil de geri dönüştürülebilir atık konteynerlerine atıyoruz. Evlerimizde kızartma yağını da lavaboya dökmek yerine bir yerde toplayıp atık dönüşüm tesislerine ulaştırıyoruz. Temel ihtiyacımız olan kağıtları hem geri dönüştürüp hem de bunların yerine ağaçlar dikerek kendi geleceğimizi sağlamlaştırıyoruz."
Ömer Karakuzu ise hem kendileri hem de gelecek nesiller için bu projeyi önemsediklerini belirtti.
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