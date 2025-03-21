Çevre bilincini geliştirmek için hem atık topluyor hem fidan dikiyorlar

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da lise öğrencilerinin okulda uyguladıkları projeyle hem atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor hem de fidanlar toprakla buluşuyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nene Hatun Anadolu Lisesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin önerisi üzerine "Geri Dönüşümle Geleceğe Can Suyu Ver Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda öğrenciler "sıfır atık" temasıyla sınıf sınıf gezerek kullanılmış kağıtları, pilleri, pet ve cam şişeleri toplayıp geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor.

Çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan öğrenciler, atıkları toplamakla kalmıyor Kent Ormanı'nda da fidan dikimi yapıyor.

Proje çerçevesinde, katılımı artırmak için en çok dönüşüm malzemesi toplayan sınıfa "haftanın sınıfı" belgesi ve çeşitli hediyeler veriliyor.

Doğaya katkı sunmak için ilk etapta 40 fidanı toprakla buluşturan öğrenciler atık toplama ve fidan dikimini sürdürüyor.

- "Hedefimiz temiz bir dünya"

Okul müdürü Enver Çelikten, AA muhabirine, okulda uyguladıkları projeyle birçok geri dönüşüm faaliyeti yürütüldüğünü söyledi.

Bunlardan en önemlisinin öğrencilerin topladıkları pil, kağıt, metal gibi atıkları geri dönüşüme kazandırmak olduğunu ifade eden Çelikten, "Öğrencilerimiz, 'Geri dönüşümü yaparken tükettiğimiz ve geri dönüşüme kazandırdığımız kağıtların yerine fidan dikmeliyiz. Çevre bilinci oluşturmalıyız. Geleceğe güzel bir yatırım yapmalıyız.' diye çok güzel bir fikir sundu. Bu fikir çok hoşumuza gitti. Onlarla birlikte bu etkinliği yaptık." dedi.

Ana hedeflerinin bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu anlatan Çelikten, uzak yolları aşmak nasıl bir adımla başlıyorsa çevre bilincinin de kağıtları çöpe atmamakla başladığına inandıklarını belirtti.

Çelikten, "Bunu öğrencilerimize de öğrettiğimizde geleceğe mutlu bir dünya bırakmış olacağız. Hedefimiz temiz bir dünya. Bu çalışmayı sürdürüp yıllık ortalama 100 fidan dikmeyi hedefliyoruz. Bir öğrenci mezun olana kadar bir fidan dikmeli diyoruz. Çocuklar çok mutlu. İlk defa fidan diken öğrencilerimiz var. Önceden çöp kutularımız doluydu ve sınıflarımız kirleniyordu. Bu projeye başladıktan sonra sınıflarımız tertemiz. Çocuklar, atıklarını çöpe atmıyorlar. Temiz bir okulla başladık. Bunu önce ülkemize sonra dünyaya yaymak istiyoruz." diye konuştu.