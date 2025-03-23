Diyarbakır'da 65 yıllık ayakkabı ustası özel siparişle eski model ayakkabılar yapıyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da 65 yıllık ayakkabı ustası Mehmet Emin İpek, özel siparişle eski model ayakkabılar yapıyor.

Diyarbakır'da 10 yaşında ayakkabı tamirciliğine başlayan İpek, mesleğini yıllardır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Müze Sokak'ta 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı ustası olarak geçimini sağlayan 75 yaşındaki İpek, özelikle 1980'den önce tercih edilen ayakkabı modellerini özel siparişle üretiyor.

İpek, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve müşterileri ile çok güzel ilişkileri olduğunu anlatarak, 1960 yılında başladığı işi ile 4 çocuk büyüttüğünü belirtti.

Ustasından çok şey öğrendiğini ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Ustam sanatkardı, güzel bir sanatı ve ahlakı vardı. O zaman Diyarbakır'da çok kunduracılar vardı, bir kısmı çivili ayakkabı bir kısmı da dikişli, elle dikilen ayakkabılar yapardı. Ben bu sanatı sevdim, heveslendim. Ustaların ellerine bakardım. O dönemlerde ayakkabıya çakılan çivi eğildiği zaman biz onu elle düzeltirdik. Önce çırak, sonra kalfa oldum. Kalfalıktan sonra baktım her şeyi öğrenmişim kendi dükkanımı açtım. 10 metrekarelik dükkanımda 40 senedir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimle güzel bir ilişkim var."

- "Eski model ayakkabıları severek yapıyorum"

Mesleğinin çok değerli olduğunu dile getiren İpek, halen özel siparişle eski model ayakkabılar yaptığını anlattı.

İpek, şöyle devam etti:

"Ben çırakken yapılan kuyruklu modeller vardı. Köylüler gelirdi, köylülerimizin çoğu şalvar giyerlerdi ve bu ayakkabıları da rahat olduğu için genelde şalvar altına giyerlerdi. Ayakkabının arka tarafında kuyruk vardı ve tutup çekerlerdi. 1960'larda en çok üç bağcıklı, kuyruklu ve yemeni olmak üzere 3 model vardı. Halen bu modelleri yapıyorum. Eski model ayakkabıları severek üretiyorum. Eski bir usta olarak bana genellikle yaşlılar ve orta yaştakiler geliyor. Çoğunlukla onlara ayakkabı yapıyorum. Gençlerin giydiği modeller değişik. Aynı modelden 2 çift isteyen var. 'Usta, bugün varsın, yarın yoksun. Allah iman, Kur'an versin ama azınlıktasın. Onun için iki çift ver.' diyorlar. Yurt dışından bile sipariş alıyorum."