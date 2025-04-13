Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde 10 Nisan'da iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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