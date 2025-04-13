Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde 10 Nisan'da iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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