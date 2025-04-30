Diyarbakır'da 11 ilin katılımıyla süneyle mücadele toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 11 ilin katılımıyla süneyle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Enstitüsü müdürlüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak başkanlığında Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki süne kıymetlendirmek, survey sonuçlarını tetkik etmek, değerlendirmelerini yapmak ve mücadeleyi gerektiren alanları belirlemek amacıyla "2025 Yılı Süne Kıymetlendirme Survey Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehdi Sümerli, toplantıda, sünenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububatın en önemli zararlısı olduğunu ve her defasında birkaç yılı kapsayan dönemler halinde salgınlar yaptığını belirtti.

Sümerli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki dağlar ve ovalardaki hububat ekiliş alanları ve iklim faktörleri ile zararlının ekolojik koşul istekleri arasında bir uyum olduğu düşünüldüğünde daha uzun dönemler salgınlar oluşturacağı tahmin edilmektedir. Zararlı, bölgede yaptığı periyodik salgınlar dolayısıyla hububatta nitelik ve nicelik yönünden önemli ölçüde ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Salgın dönemlerinde yeterli kontrol önlemleri alınmadığı takdirde hububatta yüzde 100'e varan oranda zarar yapmaktadır."