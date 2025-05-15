Diyarbakır'da ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 26 sanığın yargılanmasına başlandı

İddianamede, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu tutuksuz 26 sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık avukatları da dosyaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Beyoğlu ve 23 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu 26 tutuksuz sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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