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        Tülay öğretmen öğrencilerine haftada bir gün doğada eğitim veriyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Tülay Dündar, görev yaptığı Silvan ilçesinin kırsal Gürpınar Mahallesi'ndeki okulda derslerin bir bölümünü doğada işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:02
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        Tülay öğretmen öğrencilerine haftada bir gün doğada eğitim veriyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Tülay Dündar, görev yaptığı Silvan ilçesinin kırsal Gürpınar Mahallesi'ndeki okulda derslerin bir bölümünü doğada işliyor.

        Adıyamanlı öğretmen Dündar, 4 yıl önce Silvan'ın Gürpınar Mahallesi'ndeki Dönenkaya İlkokulu'na atandı.

        Dündar, haftanın bir günü evlerin bahçelerinde ve açık alanda ders işleyerek öğrencilerini doğayla buluşturarak onlara çevre bilinci aşılıyor.

        Sağlıklı beslenme için önemli olan yoğurt tüketimi konusunda da bilinç oluşturmak isteyen Dündar, taze sağılan sütü kaynatarak hazırladığı yoğurttan ayran yapıp öğrencilerine ikram ediyor.

        - "Keyifle dersi dinliyorlar"

        Tülay Dündar, AA muhabirine, öğrencilerinin iyi bir eğitim alabilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

        Doğanın canlandığı ilkbaharda öğrencileriyle açık alanda daha çok vakit geçirmeye çalıştığını ifade eden Dündar, onların psikososyal gelişimi için de bunun önemli olduğunu belirtti.

        Dündar, eğitim ortamının sadece dört duvar arasından ibaret olmadığını dile getirerek, "Öğrencileri böyle yeşil alanlarla buluşturmak çok keyifli. Keyifle dersi dinliyorlar. Çocuklar dersleri bu ortamda çok severek öğreniyorlar. Çocuklar aslında doğada çok fazla şey öğreniyorlar. Doğayı nasıl korumaları gerektiğini de öğreniyorlar. Bu onların ileriki yaşantıları için de kazanım. Bu doğal ortamda hem ayranımızı içiyoruz hem de dersimizi çok keyifli işliyoruz." dedi.

        Çocukların ev yerine böyle açık alanlarda doğal ürünleri tüketmeyi daha çok sevdiğini anlatan Dündar, velilerin de katkısıyla onlardan süt temin edip, yoğurt hazırladığını, çocuklara ayran yapıp ikram ettiğini belirtti.

        Kışın da sobada kaynattığı sütü çocuklara ikram edeceğini ifade eden Dündar, çocukların temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaptığını kaydetti.

        Dündar, mahalledeki bağ ve bahçeler ile yeşil alanları eğitim için değerlendirdiklerini söyledi.

        - "Doğada ders işlemeyi daha çok seviyorum"

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Havin Baykıt, haftada bir gün doğada ders işlemeyi sevdiğini belirterek, burada kitap da okuduklarını anlattı.

        Baykıt, "Dere kenarındayız. Öğretmenimiz ayran yaptı. Burada bir sürü bitki, ağaç ve kuş var. Hem ders işliyoruz hem oyun oynuyoruz." dedi.

        Muhammed Ali Silvanlı ise arkadaşlarıyla yeşil alanda, doğada ders işlemenin keyifli olduğunu belirtti.

        Silvanlı, "Doğada ders işlemeyi daha çok seviyorum. Haftanın bir günü de olsa buralara geliyoruz. Öğretmenimiz bize ayran yapıyor. Deredeki suyun ve kuşların sesi çok güzel." diye konuştu.

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