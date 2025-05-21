Dicle Üniversitesi'nde "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi

Kongre kapsamında, sosyal oturumların yanı sıra alçı, atel ve sütur uygulamalarına yönelik pratik beceri atölyeleri de düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre ile tıp öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sunulması, katılımcılara vaka değerlendirmeleri aracılığıyla farklı bakış açıları kazandırılması hedefleniyor.

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