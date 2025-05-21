Dicle Üniversitesi'nde "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DÜTBAT) tarafından "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DÜTBAT) tarafından "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre ile tıp öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sunulması, katılımcılara vaka değerlendirmeleri aracılığıyla farklı bakış açıları kazandırılması hedefleniyor.
DÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç'ın danışmanlığında ve Hare Su Cengiz'in koordinatörlüğünde yürütülen kongre, 10 oturum halinde yapıldı.
Kongre kapsamında, sosyal oturumların yanı sıra alçı, atel ve sütur uygulamalarına yönelik pratik beceri atölyeleri de düzenlendi.
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