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        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:36
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        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2094'üncü gününde devam ediyor.

        Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

        Eylemlerinde kararlı olduklarını ifade eden Demir, "Çocuklarımız için burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 10 senedir çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Bayram yaklaşıyor, gel çifte bayram yapalım oğlum." dedi.

        Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Anne Türkan Mutlu da 11 yıldır kızı Ceylan'dan ayrı olduğunu belirtti.

        Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını dile getiren Mutlu, "İnşallah Kurban Bayramı'nda Ceylan'ıma kavuşurum. Kızımı alana kadar eylemi bırakmayacağım. Burası bana umut oldu. Ona olan özlemimi ifade edemiyorum. Kızım gel devlete teslim ol, bu acı son bulsun." diye konuştu.

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