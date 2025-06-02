Diyarbakır'da kaybolan kişi sulama kanalında aranıyor
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin, sulama kanalında aranıyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin, sulama kanalında aranıyor.
Güzderesi Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Yusuf Bilgin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, Bilgin'in yakınlardaki sulama kanalına düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını kanalda yoğunlaştırdı.
Bunun üzerine arama çalışmalarına destek için bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de sevk edildi.
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