BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli projeyle çocukların kitap okumayı sevmesi sağlanıyor.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğretmenler Tuğçe Çapık ve Perihan Efe, çocukların hayal dünyasını genişletmek, bilimsel düşünme becerilerini desteklemek ve kitaplarla bağını güçlendirmek için "Kitaplardan Mekanlara: Okudukça Keşfet Projesi"ni hazırladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan proje, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek aldı.

Projeyle 24 çocuk alanında uzman kişilerle sanat galerisi, Hevsel Bahçeleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Müzesi ve BİLSEM'de bulundukları mekana uygun seçilen kitapları okuyor.

Proje uzmanı Tuğçe Çapık, AA muhabirine, TÜBİTAK desteğiyle projelerini hayata geçirme şansı bulduklarını söyledi.

Çocukları kitapların tekdüzeliğinden çıkarıp mekanlarda keşfedecekleri, etkileşimli şekilde atölyelere dahil olacakları bir içerik hazırladıklarını anlatan Çapık, bu kapsamda farklı mekanlara gezi planlamaları yaptıklarını belirtti.

"Etkileşimli kitap okuma projesinde okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında birtakım uygulama stratejileri kullanıyoruz. Kitap okumaya başlamadan önce kitabın kapağını, yazarını ve çizerini inceliyoruz. Bunlar çocukta bir farkındalık oluşturuyor. Daha sonra kitabın içeriğini tahmin ediyoruz. Tahminlerden sonra okumaya başlıyoruz. Bütün bunlar çocukta kitaba karşı merak uyandırıyor. Daha dikkatli okumasını sağlıyor. Bütün bunlar okuduğunu anlamasına da etki ediyor."

Projeyle çocukların pasif bir alıcı olmak yerine aktif bir katılımcı haline dönüştürüldüğünü aktaran Efe, şunları kaydetti:

Program kapsamında Hevsel Bahçeleri'nde bulunduklarını, burada doğa eğitimi üzerine bir atölye gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çapık, "Çocuklar genelde kitap okumanın sıkıcı olduğunu düşünüyor. Uykudan önce bir faaliyet ya da aile zorlamasıyla yapılan bir şey gibi görüyor. Burada yaptığımız etkinliklerle kitapları üç boyutlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

- "Kitap okuyoruz, güzel mekanlar geziyoruz"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Revşan Lale de proje sayesinde çok güzel kitaplar okuduğunu dile getirerek, "Kitap okuyoruz, güzel mekanlar geziyoruz. Bu projeyle çok eğleniyorum. Diyarbakır'ı gezip dolaşmak benim için büyük bir heyecan." dedi.

9 yaşındaki Veysel Eren Karagöz de proje sayesinde kitapları nasıl okuması gerektiğini öğrendiğini anlatarak, etkinliklerin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Proje kapsamında okuduğu kitaplar sayesinde bilgi hazinesini genişlettiğini belirten Destina Yıldız ise etkinliklerle doyasıya eğlendiğini anlattı.