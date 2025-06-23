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        Diyarbakır'da "3. Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:13
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        Diyarbakır'da "3. Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 550 sporcu katıldı.

        Turnuva kapsamında yapılan müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele veriyor.

        Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sonlanacak.

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