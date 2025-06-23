Diyarbakır'da "3. Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı

Turnuva kapsamında yapılan müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 550 sporcu katıldı.

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