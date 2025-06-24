Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.

        Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçi ağır yaralı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçi ağır yaralı
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez laboratuvarı yeni yer...
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez laboratuvarı yeni yer...
        Diyarbakır'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Ağır yaralı bulunan 9 aylık hamile Yaren ve bebeği öldü
        Ağır yaralı bulunan 9 aylık hamile Yaren ve bebeği öldü
        İşçilerin kaldığı konteynerler yandı
        İşçilerin kaldığı konteynerler yandı