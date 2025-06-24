GÜNCELLEME - Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.
Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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