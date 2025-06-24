Diyarbakır'da inşaattan düşerek ağır yaralanan diğer işçi de hayatını kaybetti

Dün bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düşmüş, ağır yaralanan 2 işçi, kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan H.A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta dün çalıştığı sırada dengesini kaydederek düşen A.Ş. (25) tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan diğer işçi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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