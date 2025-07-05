Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 52 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 52 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 7 tabanca, av tüfeği, 13 şarjör, 68 fişek, 311 uzun namlulu silah fişeği, 16 bin 176 litre kaçak akaryakıt, 135 kaçak cep telefonu, 73 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin dal kaçak puro, 130 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 550 paket kaçak elektronik sigara kiti, 2 bin 100 kaçak elektronik sigara pufu, 150 litre kaçak içki ve sahte kaşe ele geçirildi.

Şüphelilerden 37'si emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.