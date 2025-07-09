Çermik'te AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, toplantıda, "Milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu toplantılar, teşkilatımızın dayanışma ruhunu güçlendirmek ve sahadaki talepleri doğrudan almak açısından büyük önem taşıyor." dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan toplantıda, katılımcılar, ilçedeki teşkilat çalışmaları, yürütülen hizmetler ve planlanan projeler hakkında istişarede bulunuldu.

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