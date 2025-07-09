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        Çermik'te AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:44
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        Çermik'te AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan toplantıda, katılımcılar, ilçedeki teşkilat çalışmaları, yürütülen hizmetler ve planlanan projeler hakkında istişarede bulunuldu.

        AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, toplantıda, "Milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu toplantılar, teşkilatımızın dayanışma ruhunu güçlendirmek ve sahadaki talepleri doğrudan almak açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        Toplantıya, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti Diyarbakır Siyasi Hukuk İşler Başkanı Sedat Bayhan, İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dilek ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

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