"20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Diyarbakır'da yapıldı

Yapılan değerlendirme sonucu Gaziantep'ten Nurullah Duman 1'inci, Malatya'dan Muhammed Altan 2'nci ve Diyarbakır'dan İbrahim Halil Çakar 3'üncü oldu.

Jüri, yarışmacıları sahne duruşu, diksiyon, güzel ses ve makam uygunluğu kriterlerine göre değerlendirdi.

Finalistler, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ve üyelerden oluşan jürinin önünde ezanı hicaz, uşşak, rast ve saba makamında seslendirdi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de düzenlenen bölge finaline, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Adıyaman, Mardin, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan yarışmaların birincileri katıldı.

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