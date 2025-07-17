Ayşe'nin katili Cemil Koç hakkında 4 Temmuz'da cinayetten iddianame hazırlanmış

İSTANBUL Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yol kenarında valizde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın (29) 2 yıl önce 8’inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede Cemil Koç’un (38) tartışma sırasında Ovezova’yı 8’inci kattan iterek ölümüne neden olduğu, bu nedenle ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘Tasarlayarak öldürmek', suçundan kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Cemil Koç’un Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.