Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Beşir T. (49) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 67 ACG 834 plakalı minibüs, kırsal Tatlıçayır Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 17 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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