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        Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:33
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        Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Beşir T. (49) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 67 ACG 834 plakalı minibüs, kırsal Tatlıçayır Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 17 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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