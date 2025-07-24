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        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:08
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        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'den itibaren başlayıp yarın 22.00'ye kadar sürmesi beklenen rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

        Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıldı.

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