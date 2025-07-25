AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Öztekin de kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'i de ziyaret eden Ataman, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tekin'e yeni görevinde başarı dileyen Ataman, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan İrfan Tekin'i ziyaret etti.

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