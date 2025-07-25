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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:32
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan İrfan Tekin'i ziyaret etti.

        Tekin'e yeni görevinde başarı dileyen Ataman, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'i de ziyaret eden Ataman, hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Öztekin de kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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