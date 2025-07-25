3 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü (2)
Not:İlk haberimizde öldürülen Helin Eren'in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır.
Not:İlk haberimizde öldürülen Helin Eren’in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır. Doğrusu 3 aylık olacaktır…
9 MERMİ İSABET ETMİŞ
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı S.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ve saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği belirtildi.
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