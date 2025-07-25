Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        3 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü (2)

        Not:İlk haberimizde öldürülen Helin Eren'in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Not:İlk haberimizde öldürülen Helin Eren’in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır. Doğrusu 3 aylık olacaktır…

        9 MERMİ İSABET ETMİŞ

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı S.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ve saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada yaralanan 7 kişiden 4'ü taburcu...
        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada yaralanan 7 kişiden 4'ü taburcu...
        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin restorasyonuna başlandı
        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin restorasyonuna başlandı
        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı