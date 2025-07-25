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        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada yaralanan 7 kişiden 4'ü taburcu oldu

        DİYARBAKIR'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden 4'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:05
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        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada yaralanan 7 kişiden 4'ü taburcu oldu
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        DİYARBAKIR’da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden 4’ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

        Olay, gece saatlerinde, Diyarbakır-Batman kara yolundaki, yaklaşık 4 ay önce faaliyete başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda meydana geldi. Kuyuda, sondaj çalışmalarını da yürüten Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, aralarında jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanının da olduğu 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

        TPIC'ten yapılan yazılı açıklamada, “25 Temmuz 2025 tarihinde Diyarbakır'daki Üçtepe-1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır. Olayın ardından gerekli önlemler alınarak yangın hızla söndürülmüş, yaralı personel derhal hastanelere sevk edilmiştir. Durumları yakından takip edilmektedir. TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

        ‘ARKADAŞLARIMIZI ALLAH KORUDU’

        Yaralılardan 4’ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, vücutlarında yanık oluşan Jeoloji Mühendisi Veysel Kanağı, İş Güvenlik Uzmanı Yusuf Taşkıran ve Abdülkerim Kaya’nın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Lokman Akkuş, petrol sahalarında güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerektiğini ifade ederek, “Patlama esnasında yaralanan işçi arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 4’ü üyemiz olan petrol emekçileri arkadaşlarımızı, o patlamada Allah korudu. Her zaman petrol sahalarında iş güvenliği önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Kuyuda temizlik çalışmaları yapıldığı an yaşanan patlamanın neden kaynaklandığı konusunda çalışmalar sürüyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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