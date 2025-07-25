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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mardin'de aşure ikramında bulundu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:30
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mardin'de aşure ikramında bulundu
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sultan Şeyh Musa Ezzüli Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte 2 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

        Etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Hem dini hem kültürel dayanışmanın bir örneği olan etkinlik, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, daha önce de Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de düzenlenen etkinliklerle 9 bin kişiye aşure ikram edildiği anımsatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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