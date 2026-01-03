Amed Sportif Faaliyetler, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı

Isınma ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk yarıyı lider tamamlayan yeşil-kırmızılı ekipte izin süresinin sona ermesinin ardından futbolcular, kamp yapacakları Antalya'daki otelde bir araya geldi.

