Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:34 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk yarıyı lider tamamlayan yeşil-kırmızılı ekipte izin süresinin sona ermesinin ardından futbolcular, kamp yapacakları Antalya'daki otelde bir araya geldi.

        Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampta futbolcular, ilk antrenmanına çıktı.

        Isınma ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

        Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler'de Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi
        Amed Sportif Faaliyetler'de Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi
        Diyarbakır Valiliğinden havalimanında kar temizleme çalışmalarına ilişkin a...
        Diyarbakır Valiliğinden havalimanında kar temizleme çalışmalarına ilişkin a...
        Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyen şüpheli tu...
        Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyen şüpheli tu...
        Kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden şahıs tutuklandı
        Kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden şahıs tutuklandı
        Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı
        Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı