Amed Sportif Faaliyetler, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk yarıyı lider tamamlayan yeşil-kırmızılı ekipte izin süresinin sona ermesinin ardından futbolcular, kamp yapacakları Antalya'daki otelde bir araya geldi.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampta futbolcular, ilk antrenmanına çıktı.
Isınma ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
