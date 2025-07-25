Diyarbakır'da hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen 2 bin kişilik caminin açılışı yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen 2 bin kişilik cami ibadete açıldı.

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi alanında Hacı Şeyhmus Bektaş'ın anısına hayırsever Bektaş ve Özbek ailelerinin katkılarıyla inşası yapılan Rahmet-i Rahman Camisi ve Kur'an Kursu'nun açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, camilerin sadece bir ibadet mekanı değil aynı zamanda İslam medeniyetinin ve toplumsal birlikteliğin temsili olduğunu söyledi.

Camilerin tarih boyunca manevi, kültürel ve toplumsal roller üstlendiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Camiler yeryüzünde Kabe'nin birer şubesidir. Bu yönleriyle İslam toplumlarının kimliğini, İslam medeniyetlerinin de sembolünü teşkil ederler. 1400 yıldır yeryüzünde camilerimiz, sevginin, adaletin, merhametin, ilmin, birlik ve beraberliğin merkezi olmuşlardır. İnşallah kıyamete kadar da bu misyonlarını sürdüreceklerdir. Bu muazzam mabet elbette bugün burada ete kemiğe büründü ancak arkasında çok büyük bir gayret, sabır ve fedakarlık var. Caminin Diyarbakır'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle Bektaş ve Özbek aileleri başta olmak üzere, katkı sunan tüm hayırseverlerimize, işçilerimize, mimarlarımıza ve bu hizmetin tüm sahiplerine hem şahsım hem de devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da caminin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise camilerin ibadetin yanı sıra eğitim ve sosyal dayanışma merkezleri olduğunu belirtti. Kaan, "Camilerimiz, mihrabıyla mabet, kürsüsüyle mektep, minberiyle toplum için birer rehberdir. Aynı zamanda birer sosyal merkez olarak şehirlerin kalbidir. Bektaş ve Özbek ailelerine ve caminin yapımına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus da caminin gelecek nesillerin din eğitimine katkı sağlayacak bir merkez olacağını belirtti. Opus, bu eserin imarında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Caminin inşasına katkı sunan hayırseverler adına konuşan Tuncay Bektaş ise "Rahmetli babamızın hatırasını yaşatan bu cami, gençlerimiz için bir ilim ve irfan yuvası olacaktır. Bu eser bir sadaka-i cariye olarak toplumun ortak duasıyla yükseldi." ifadelerini kullandı.